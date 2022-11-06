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أرسنال يطيح بتشيلسي ويستعيد صدارة "البريميرليج"

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437390-638033420912391954.jpg

2022-11-06 | 15:33

أرسنال يطيح بتشيلسي ويستعيد صدارة "البريميرليج"

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استعاد أرسنال الإنجليزي، اليوم الاحد، صدارة ترتيب بفوزه الثمين على مضيفه بهدف دون رد، في قمة المرحلة الـ15 من "البريمير ليغ".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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