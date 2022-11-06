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انت الان تتابع خبر أرسنال يطيح بتشيلسي ويستعيد صدارة "البريميرليج" والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437390-638033420912391954.jpg
2022-11-06 | 15:33
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استعاد أرسنال الإنجليزي، اليوم الاحد، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي بفوزه الثمين على مضيفه تشيلسي بهدف دون رد، في قمة المرحلة الـ15 من "البريمير ليغ".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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