انت الان تتابع خبر خلال أسبوع.. حصيلة أمنية بينها إحالة 344 متهماً الى القضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/10/30 ولغاية 2022/11/5 تمثلت بـ :ـ

ـ واجبات مراكز الشرطة 2478

ـ القبض مطلقي العيارات النارية 11

ـ احالة متهمين الى المحاكم 344

ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 249

ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5

ـ دعاوى حالات العنف الاسري 751

ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 573

ـ مضاهات طبعات الاصابع 73

ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 415

ـ عدد طالبي النجدة 2031

ـ فض مشاجرات 1752

ـ ضبط عجلات مطلوبة 64

ـ تبرع بالدم 13

ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 5

ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 198

ـ طبع لوحات السيارات 12741

ـ اصدار اجازات السوق 13694

ـ اصدار سنوية السيارات 29649