انت الان تتابع خبر خلال أسبوع.. حصيلة أمنية بينها إحالة 344 متهماً الى القضاء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية للوكالة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/10/30 ولغاية 2022/11/5 تمثلت بـ :ـ
ـ واجبات مراكز الشرطة 2478
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 11
ـ احالة متهمين الى المحاكم 344
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 249
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 751
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 573
ـ مضاهات طبعات الاصابع 73
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 415
ـ عدد طالبي النجدة 2031
ـ فض مشاجرات 1752
ـ ضبط عجلات مطلوبة 64
ـ تبرع بالدم 13
ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 5
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 198
ـ طبع لوحات السيارات 12741
ـ اصدار اجازات السوق 13694
ـ اصدار سنوية السيارات 29649
ـ واجبات مراكز الشرطة 2478
ـ القبض مطلقي العيارات النارية 11
ـ احالة متهمين الى المحاكم 344
ـ القضايا الخاصة بالمخدرات 249
ـ ازالة التجاوزات على المواقع الاثرية 5
ـ دعاوى حالات العنف الاسري 751
ـ اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 573
ـ مضاهات طبعات الاصابع 73
ـ اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 415
ـ عدد طالبي النجدة 2031
ـ فض مشاجرات 1752
ـ ضبط عجلات مطلوبة 64
ـ تبرع بالدم 13
ـ القبض على حاملي الاسلحة غير المرخصة 5
ـ القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 198
ـ طبع لوحات السيارات 12741
ـ اصدار اجازات السوق 13694
ـ اصدار سنوية السيارات 29649