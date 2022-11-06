انت الان تتابع خبر ديربيات عديدة ومواجهات قوية.. مواعيد جولة الأحد في الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة تشيلسي × أرسنال – الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumساوثهامتون×نيوكاسل يونايتد–الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connectوست هام يونايتد× كريستال بالاس– الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premiumأستون فيلا× مانشستر يونايتد – الساعة الخامسة مساء على قناة beIN Sports Connectتوتنهام× ليفربول – الساعة السابعة والنصف مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أتليتكو مدريد× إسبانيول- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1



ريال سوسييداد× فالنسيا- الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 1فياريال×ريال ماريوكا- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1ريال بيتيس× إشبيلية- الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

سامبدوريا× فيورنتينا- الساعة 5 مساء

روما× لاتسيو - الساعة 8 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

يوفنتوس× انتر ميلان - الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

باير ليفركوزن× يونيون برلين – الساعة 5:30 مساء

فرايبورج×كولن- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

لوريان× باريس سان جيرمان- الساعة 3 عصرا على قناة beIN Sports HD 2

تولوز× موناكو- الساعة 5 مساء

ستاد ريمس× نانت- الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports HD 6

ليل× رين- الساعة 7:05 مساء

مارسيليا× ليون- الساعة 10:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي

طرابزون× قونيا سبور- الساعة 8 مساء