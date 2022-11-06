انت الان تتابع خبر رسمياً.. الطائر الازرق يمنح علامة "التوثيق"بـ 8 دولارات شهرياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال موقع تويتر في ملاحظات الإصدار لتحديثه الأخير "السلطة للشعب": "سيحصل حسابك على علامة زرقاء، تماماً مثل المشاهير والشركات والسياسيين الذين تتابعهم بالفعل".

وإلى جانب نظام التحقق الجديد، يعد تويتر بخفض عدد الإعلانات التي يشاهدها المشتركون إلى النصف "قريباً". وقالت الشركة إن هناك أيضاً القدرة على نشر مقاطع فيديو أطول والحصول على ترتيب حسب الأولوية في الردود والإشارات وعمليات البحث، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ".



يوضح التحديث الأخير مدى السرعة التي يتحرك بها ماسك لتحويل منصة التواصل الاجتماعي التي اشتراها مقابل 44 مليار دولار.

وفي الأسبوع الذي أعقب توليه رسمياً السيطرة على الموقع، قام الملياردير بفصل ما يقرب من نصف موظفيه إلى جانب معظم كبار المديرين. لقد روج لخطة الاشتراك في تويتر بلو كوسيلة للتعامل مع انخفاض عائدات الإعلانات بالإضافة إلى التخلص من الحسابات المزيفة والروبوتات.

ويمضي موقع تويتر قدماً في نظام التحقق الجديد الخاص به في وقت حرج، حيث من المقرر أن تجري الولايات المتحدة الانتخابات يوم الثلاثاء. ومع التخلص من الفرق الرئيسية، بما في ذلك الفريق المسؤول عن التنظيم والسياسة القانونية، دفع ذلك الموظفين الحاليين والسابقين إلى التساؤل عما إذا كان الموقع سيوفر الموارد اللازمة للحفاظ على تشغيل الأنظمة المهمة مثل الإشراف على المحتوى بشكل فعال في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشيوخ.



ومع خطة الاشتراك الجديدة، سيتمكن أي شخص من دفع 8 دولارات لجعل حسابه يبدو أكثر شرعية، مما يزيد من مخاطر انتحال شخصية المرشحين أو الكيانات الحكومية.

ورداً على التغريدات التي تنتقد النظام الجديد، قال ماسك، إن الاعتماد على نظام الدفع أبل أو أندرويد هو أفضل طريقة لضمان التحقق.

ويتوفر تويتر Blue حالياً للمستخدمين في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلاندا والمملكة المتحدة، على الرغم من أن ماسك غرد يوم السبت بأن الخدمة ستكون متاحة في نهاية المطاف في جميع أنحاء العالم.

