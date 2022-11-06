تشافي يبدي سعادته بالانتصار الاخير ويحتفي ببيكيه: "اسطورة"

وقال تشافي، عقب اللقاء : "لقد عشنا ليلة تاريخة، وخاصة بالنسبة لجيرارد بيكيه، وأردنا أن تسير الأمور بأفضل طريقة".

وأضاف: "بيكيه قدم مباراة رائعة، وأخبرته أنه أسطورة في برشلونة، ونحن ممتنون جدا للسنوات التي قضاها في النادي".



وزاد: "إنها واحدة من أكثر المباريات اكتمالا التي لعبناها، وعرفنا متى نهاجم في المرحلة الانتقالية، مثل هدف ديمبلي، حيث فهمنا متى ننضج خلال المباراة، وتحكمنا في الوتيرة بشكل جيد".

وأردف: "فيران توريس يعطينا الكثير من الأشياء، ويعمل بجد، ولدي ثقة كبيرة به، وكان جيدا جدا وحاسما ولا يتوقف عن القتال".

وأتم: "لقد كانت مباراة رائعة، بنتيجة قليلة لا تعكس التفوق".

بهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في صدارة الليكا، بينما تجمد رصيد ألميريا عند 13 نقطة في المركز الخامس عشر

