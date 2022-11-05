انت الان تتابع خبر بعد إقرارها بإرسال مسيّرات لروسيا.. أوكرانيا تحذر إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حذّرت الخارجية الأوكرانية، اليوم السبت، إيران من أن عواقب التواطؤ مع موسكو ستتجاوز المنفعة التي ستجنيها من دعم روسيا، بعدما أقرّت طهران لأول مرة بإرسال مسيّرات إلى روسيا.