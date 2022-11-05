انت الان تتابع خبر العراق وهولندا يبحثان التعاون في مجالات عدة بينها مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب السوداني، ورد لـ الخليج 365، أن الأخير "استقبل ساندي والوفد المرافق له، وسلم الوفد لرئيس الحكومة العراقي رسالة تهنئة من رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، بمناسبة تشكيل الحكومة ونيلها ثقة مجلس النواب العراقي".وشهد اللقاء "بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات الاقتصادية والأمنية، وكذلك في مجالات التغير المناخي والزراعة والمياه والتعليم".

كما ناقش اللقاء، وفق البيان، "مبادرة الحكومة الهولندية في توقيع مذكرة تعاون في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف، والتعاون مع الوزارات الأمنية لنقل الخبرات والتدريب في مجال الأمن السيبراني وتجفيف منابع الإرهاب ومكافحة المخدرات".

