انت الان تتابع خبر الصحة تؤكد حرصها على توفير الادوية الخاصة بالمراكز العلاجية التخصصية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الحسناوي "تفقد مركز أمراض وجراحة القلب في مُستشفى الامام الصادق (عليه السلام) التابع لدائرة صــحة بابل واطلع على الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين للمستشفى، وأشاد بالخدمات المقدمة وجهود الملاكات العاملة".وأشار إلى "حرص وزارة الصحة على توفير الادوية الخاصة بالمراكز العلاجية التخصصية كالقلبيةوالاورام والديلزة والثلاسيميا والامراض العامة الاخرى والمستلزمات الضرورية من اجل تكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى في عموم المؤسسات الصحية وكذلك النهوض بواقع البنى التحتية وابداء التسهيلات للمرضى والمواطنين المراجعين للمستشفى بصورة عامة".

وتأتي هذه الزيارة، وفق البيان، "ضمن توجهات الحكومة العراقية في دعم القطاع الصحي واولوية تطوير مراكز العلاج التخصصية ، للاورام وجراحة القلب والديلزة والثلاسيميا بما يؤمن خدمات كفؤة للمواطنين".

