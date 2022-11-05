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جراء انزلاقات التربة والفيضانات.. مصرع 7 اشخاص في شرق فنزويلا

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بغداد - ياسين صفوان - وقال حاكم الولاية لويس ماركانو، انه "تم العثور على ست جثث في مدينة بويرتو لا كروز، وجثة أخرى لطفل في بلدة غوانتا المجاورة".

وأفاد أحد السكان، بأن "التل انهار بأكمله... تضررنا جميعا".

وقضى قرابة 80 شخصا في فنزويلا في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بينهم 54 شخصا قتلوا في انزلاق أتربة في الثامن في أكتوبر في لاس تيخيرياس بولاية أراغوا شمال وسط البلاد".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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