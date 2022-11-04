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بشأن انفصال تايوان.. الصين تعلن استعدادها لـ"الحرب"

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تان كيفي، إن "تايوان صينية، وقضيتها شأن داخلي لجمهورية الصين الشعبية ولا نتسامح مع أي تدخل خارجي" مشيرا الى ان "الولايات المتحدة في الوقت الحالي، تعمل باستمرار على إضعاف مبدأ الصين الواحدة".

وشدد كيفي على أن "جيش التحرير الشعبي الصيني يواصل تدريب القوات والاستعداد للحرب، ويعارض بشدة أي شكل من أشكال الأنشطة الانفصالية لتحقيق استقلال تايوان والتدخل من القوى الخارجية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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