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العامري يبحث ملف الخدمات مع 8 محافظين

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية و واسط وبابل وديالى؛ لمناقشة الأمور التي تتعلق بسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة، وأهم المعوقات التي تعترض عمل المحافظين ودوائر محافظاتهم، كذلك أهمية تحديد الأولويات للمشاريع المختلفة".

وأكد العامري، وفق البيان، "استعداده الكامل لتقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات المحافظات كافة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الإتحادية وتوفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي والبرلماني".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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