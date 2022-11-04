انت الان تتابع خبر العامري يبحث ملف الخدمات مع 8 محافظين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب العامري في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل في مكتبه، محافظي بغداد والبصرة وكربلاء والمثنى والقادسية و واسط وبابل وديالى؛ لمناقشة الأمور التي تتعلق بسبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظات المذكورة، وأهم المعوقات التي تعترض عمل المحافظين ودوائر محافظاتهم، كذلك أهمية تحديد الأولويات للمشاريع المختلفة".وأكد العامري، وفق البيان، "استعداده الكامل لتقديم الدعم المطلوب لتلبية طلبات المحافظات كافة من خلال التعاون والتنسيق مع الحكومة الإتحادية وتوفير بيئة ساندة لهذا التوجه من خلال الدعم السياسي والبرلماني".