انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهاً يخص مفردات البطاقة التموينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "ترأس اجتماعا حول البطاقة التموينية ضم وزير التجارة أثير داود سلمان، وعدد من المسؤولين على هذا الملف".

وأكد السوداني، في مستهل الاجتماع، "ضرورة الاهتمام بالبطاقة التموينية، التي يعتمد عليها الفقراء وذوو الدخل المحدود من المواطنين بشكل أساس، في ظل الارتفاع الكبير بأسعار المواد الغذائية في الأسواق العالمية"، مشدداً على أن "واجب الحكومة تأمين الغذاء لهذه الفئات وبشكل مستقر، عبر توفير مفردات البطاقة التموينية وأن يتم توزعيها بتوقيتات منتظمة، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والتخفيف عن تلك الفئات".



ووجّه رئيس مجلس الوزراء، وزارة التجارة "بتحسين نوعية المواد الغذائية، والالتزام بمواعيد التوزيع، وإجراء دراسة تهدف إلى زيادة مفردات البطاقة وتخفيض أسعارها".