انت الان تتابع خبر بسبب الأدوية.. سيلينا غوميز مهددة بعدم القدرة على الإنجاب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - صدمت سيلينا غوميز متابعيها في حوار صحفي أجرته مؤخراً مع مجلة رولينغ ستون (Rolling Stone) الأميركية، كاشفة عن احتمالية إصابتها بالعقم وعدم القدرة على إنجاب الأطفال.

وعبّرت من خلال انستغرام عن أن مشاركة هذه القصة ضمن حوار صحفي لم يكن بالأمر السهل.



سيلينا غوميز أشارت في حوراها إلى أنها عانت في فترة سابقة من مرض الذهان، وتفاقمت حالتها، ما دفعها لقضاء وقتاً طويلاً في المراكز العلاجية المختلفة، ووصلت إلى مرحلة لم تعد تثق فيها بأي شخص، قبل أن يتم تشخيص إصابتها باضطراب ثنائي القطب.

وأشارت سيلينا أنه بعد تشخيص إصابتها بهذا الاضطراب وصف لها الأطباء كم كبير من الأدوية، إلا أن طبيباً نفسياً كشف لها بعد ذلك أنه لم يكن يجب عليها أن تتناول هذا الكم من الأدوية، لافتة أنه قام بإيقافها جميعاً باستثناء اثنين، جعلها تتوقف عن تناولهما بشكل تدريجي.

وأشارت سيلينا إلى أن هذا الطبيب ساعدها بشكل كبير، لافتة أنه جعلها تشعر بالعودة إلى طبيعتها وأضافت: "كان علي التخلص من السموم التي كنت أتناولها".

كما نوهت سيلينا غوميز إلى أن قيامها بالعديد من النشاطات الخيرية والحديث مع الأشخاص عما مرت به بشكل صريح، ساعد أيضاً بشكل كبير في علاج اضطراب ثنائي القطب

