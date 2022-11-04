انت الان تتابع خبر تفاصيل الحالة الصحية لعمران خان بعد تعرضه لمحاولة اغتيال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – دوليات

يتعافى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان في المستشفى من إصابة بالرصاص في قدمه غداة محاولة اغتياله فيما تعهد أنصاره بمواصلة "المسيرة الطويلة" التي أطلقها نحو إسلام آباد.



وقال فيصل سلطان، طبيب خان أن الأخير "في حالة مستقرة وفي وضع جيد" في مستشفى في لاهور شرقي البلاد".

وكان خان (70 عاما) أطلق "مسيرة طويلة" ضمت الآلاف من أنصاره بين لاهور والعاصمة إسلام آباد للضغط من أجل تنظيم انتخابات مبكرة، وهي المحطة الأولى على طريق عودته الى السلطة التي يأمل بها.

وأصيب برصاصة على الأقل في قدمه اليمنى حين أطلق مسلح رشقا بمسدس أوتوماتيكي على حاوية شاحنة كان خان يلقي منها خطاباته أمام الحشود منذ بدء المسيرة.

وقعت محاولة الاغتيال فيما كانت الشاحنة تسير ببطء أمام حشد كبير تجمع في وزير آباد على بعد حوالى 170 كلم شرق العاصمة.

وقال فؤاد شودري وزير الإعلام السابق في حكومة خان "كل الذين كانوا في الصف الأمامي أصيبوا".