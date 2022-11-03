انت الان تتابع خبر في بغداد.. تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضباط شاركوا بمهرجان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، عن تشكيل مجلس تحقيقي بحق ضباط شاركوا بمهرجان فني في بغداد.

وقالت الوزارة في بيان، "تناقلت بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صوراً ومقاطع فيديوية لضباط من وزارة الدفاع خلال مشاركتهم في مهرجان فني أُقيم في بغداد".

وأضافت أن "رئيس أركان الجيش وجه بتشكيل مجلس تحقيقي من قبل الجهات المختصة في الوزارة، لمعرفة حيثيات الموضوع وسيتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة بعد إكمال التحقيق".

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تواجد ضباط في مهرجان للجمال.