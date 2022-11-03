انت الان تتابع خبر ماكرون يعتزم زيارة العراق قريباً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان، إن الأخير "استقبل، اليوم الخميس، مبعوث الرئيس الفرنسي الخاص لشؤون الشرق الأوسط وشمال افريقيا باتريك دوريل والوفد المرافق له".

وحمل الوفد "رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الى رئيس مجلس الوزراء، تضمنت التأكيد على أهمية العلاقات الثنائية والسعي الى تطوير التعاون والشراكة بين البلدين، كما تضمنت دعوته الى لزيارة فرنسا، وقد وعد السوداني بتلبيتها في أقرب فرصة ممكنة".



وأكد اللقاء "ضرورة مواصلة التعاون المتبادل وفق الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين".