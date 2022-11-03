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واشنطن تحذر من "هجوم نووي": سيؤدي لنهاية نظام جونغ أون

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بغداد - ياسين صفوان - وأشار أوستن خلال لقاءه مع نظيره الكوري الجنوبي لي جونغ سوب، إلى أن أي هجوم نووي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها وشركائها، بما في ذلك باستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية، غير مقبول وسينتهي بنهاية نظام كيم.

واتفق الوزيران على تعزيز القدرات الدفاعية للحلفاء وتبادل المعلومات والمشاورات "لمواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخية المتزايدة والرد عليها".

وأطلقت كوريا الشمالية ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه المياه الإقليمية اليابانية، بعد وقت قصير من انتقادها قرار سيئول وواشنطن تمديد مناوراتهما الجوية المشتركة في المنطقة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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