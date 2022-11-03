انت الان تتابع خبر السوداني وبلينكن يناقشان اتفاقية الإطار الاستراتيجي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان " رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تلقى، اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، حيث قدم تهانيه الى رئيس مجلس الوزراء بمناسبة تشكيل الحكومة ومباشرة مهامه".وأضاف ان " الاتصال شهد التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية وتطويرها في مختلف المجالات، وناقش الجانبان الالتزام المتبادل باتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين والمصالح المشتركة في الحفاظ على أمن العراق واستقراره وسيادته".

وأشار المكتب الإعلامي الى ان "بلينكن أكد حرص الولايات المتحدة على العمل مع حكومة وشعب العراق في زيادة الفرص الاقتصادية، وفي تعزيز استقلال العراق في مجال الطاقة ومعالجة أزمة المناخ، وجدد التزام الحكومة الأمريكية بدعم العراق في حربه ضد عصابات داعش الإرهابية وإلحاق الهزيمة بها".



وبين ان "وزير الخارجية الأمريكي رحب بدعوة السوداني لتحقيق الإصلاحات وتعهده بمحاربة الفساد".