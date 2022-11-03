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المالية توجه بالإسراع في إجراءات الدرجات الخاصة بحملة الشهادات والأوائل

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزيرة المالية طيف سامي وجهت دائرة الموازنة باستكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل".

وأضافت ان "الوزيرة وجهت موظفي دائرة الموازنة بالدوام يومي الجمعة والسبت من أجل الإسراع بتنفيذ إجراءات الاستحداث".


وأكدت الوزارة، على "حرصها الشديد على تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء المرقم ٢٨١ وفق الضوابط والتعليمات النافذة ، وهي لا تدخر جهدا تجاه مراعاة وضمان حقوق مختلف الشرائح والفئات اتباعا لمبادئ العدالة والشفافية التي تسير وفقها الوزارة".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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