انت الان تتابع خبر المالية توجه بالإسراع في إجراءات الدرجات الخاصة بحملة الشهادات والأوائل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وزيرة المالية طيف سامي وجهت دائرة الموازنة باستكمال إجراءات استحداث الدرجات الوظيفية الخاصة بحملة الشهادات العليا والخريجين الأوائل".

وأضافت ان "الوزيرة وجهت موظفي دائرة الموازنة بالدوام يومي الجمعة والسبت من أجل الإسراع بتنفيذ إجراءات الاستحداث".



وأكدت الوزارة، على "حرصها الشديد على تنفيذ كافة قرارات مجلس الوزراء المرقم ٢٨١ وفق الضوابط والتعليمات النافذة ، وهي لا تدخر جهدا تجاه مراعاة وضمان حقوق مختلف الشرائح والفئات اتباعا لمبادئ العدالة والشفافية التي تسير وفقها الوزارة".