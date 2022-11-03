انت الان تتابع خبر إيران.. مواجهات بين الامن والمحتجين تخلف أربعة قتلى والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وكالة أنباء "تسنيم" ، إن "مثيري الشغب أقدموا، اليوم، على إغلاق الطريق السريع الذي يربط مدينة كرج مع محافظة قزوين شمال إيران، الأمر الذي سبب ازدحامًا كبيرًا، ما دفع القوات الأمنية للتدخل".

وأضافت أن "قوة من المشاغبين (المحتجين) هاجمت سيارة لقوات الأمن بالعصي، ما أسفر عن مقتل أحد قوات الباسيج وإصابة اثنين من قوات الشرطة بجراح خطيرة".



وأظهر مقطع فيديو قيام محتجين بإشعال النار في سيارة تابعة للشرطة في مدينة كرج غرب طهران خلال مراسم إحياء الذكرى الأربعين لوفاة الفتاة "حديث نجفي" التي لقيت مصرعها، في أيلول الماضي خلال احتجاجات شعبية.

وفي سياق متصل، قال مساعد حاكم محافظة "البرز" وعاصمتها مدينة كرج، مرتضى ولي بور، للوكالة الرسمية الإيرانية "إيرنا"، إنه "تم اعتقال عدد من المشاغبين في هذه المدينة، فيما لقي اثنان منهم مصرعهما خلال اشتباكات مع قوات الشرطة".



وأشارت الوكالة إلى أن " 5 من عناصر الأمن أصيبوا بجراح خلال تجمع للمشاغبين، الأمر الذي تطلب إرسال مروحية إلى المستشفى".

وأشار مرتضى ولي بور إلى أن "الأوضاع في مدينة كرج عادت إلى طبيعتها بعد اعتقال عدد من مثيري أعمال الشغب في المدينة".

وفي سياق آخر، قالت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، إن متظاهري في مدينة كرج "أقدموا على الاعتداء على رجل دين وإصابته بجراح خطيرة".

وأضافت الوكالة نقلًا عن مصدر أمني قوله، إن "رجل الدين أصيب بجراح خطيرة، وأثناء نقله إلى المستشفى، فارق الحياة".

