انت الان تتابع خبر بعد جدل يوم السبت.. التربية: دوام المدارس باقٍ خمسة أيام في الأسبوع والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر فاروق في إيضاح ورد لـ الخليج 365، إن "قرار هيئة الرأي بتعليق عطلة يوم السبت، من الممكن أن يتم العمل به بعد معرفة البيانات التي تصل من المديريات العامة للتربية والدراسة الميدانية لآلية الدوام مع أعداد الطلبة وزخم هذه الأعداد، إضافة إلى الأبنية المدرسية وعدد الرحلات أو الصفوف وما يتسبب بوجود زخم في المدارس".وأضاف فاروق، أن "الآلية تم العمل بها في العام الماضي، إذ كانت هناك 4 أيام دوام رسمي مع تعليق عطلة يوم السبت، فتصبح 6 أيام تقسم عليها أيام الدوام الأربعة خلال الأسبوع، وبالتالي إعطاء مساحة أوسع لإدارات المدارس بتوزيع المراحل الدراسية".

ولفت إلى أن "هذا العام الدوام الرسمي 5 أيام في الأسبوع، مع 6 أيام دوام لإعطاء مساحة يوم إضافي لإدارات المدارس بغية تقسيم بعض المراحل الدراسية وكذلك الملاكات التعليمية أو التدريسية على هذا اليوم، وتعويضها بيوم آخر".



وأكد أن "الهيئة حتى الآن بانتظار الدراسات التي تصل من المديريات العامة للتربية، وقد يتم العمل بهذا النظام في بعض المديريات والمدارس وليس جميعها، بحسب الزخم الموجود داخل المدرسة، إضافة إلى الرقعة الجغرافية وأعداد الطلبة وكذلك عدد الصفوف في المدرسة والملاكات التدريسية"، موضحا ان "دوام المدارس باقٍ خمسة أيام في الأسبوع".