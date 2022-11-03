انت الان تتابع خبر زيدان والسعداوي يبحثان متابعة دعاوى وزارة النقل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، اليوم الخميس، مع وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، متابعة دعاوى وزارة النقل.



وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس مجلس القضاء الأعلى أستقبل بتاريخ اليوم الخميس الموافق 3/ 11 /2022 وزير النقل رزاق محيبس السعداوي وبحث معه متابعة دعاوى الوزارة المنظورة من قبل المحاكم المختصة".

وفي وقت سابق من اليوم، التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأعضاء الادعاء العام، مشددا على أهمية مكافحة الفساد الإداري وطرق كشفه.