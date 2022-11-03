انت الان تتابع خبر حكومة السوداني ترفع شعار الاصلاح ومحاربة الفساد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - محاربة الفساد هو الشعار الذي يرفع مع كل حكومة تشكّل والسوداني يراهن على الشعار ذاته مجدداً، رئيس الوزراء وعد بكبح جماح الفساد وتطبيق القانون على اعتى الشخصيات مهما كان وزنها السياسي، نواب اكّدوا بان الشعار طبق فعلياً من خلال جملة قرارات اتخذها السوداني منذ توليه المنصب.

اما هنا فينتظر مواطنون تطبيق الوعود التي تعوّدوا على سماعها ويمنون النفس بمحاسبة فعلية لكبار المسؤولين المدانين، في الوقت ذاته يخيّم التفاؤل على عدد كبير منهم بتحقيق حلم القضاء على الفساد المالي والاداري في البلاد.

أبرز عائق لخطّة محاربة الفساد هو الغطاء السياسي الممنوح لبعض الشخصيات المتورّطة، وصعوبة اختراق الجدار الذي تفرضه بعض القوى المنتفعة من شخصيات مدانة بالفساد.

رفع شعار الإصلاح ومحاربة الفساد اصبح ملزما لكلّ حكومة تتسلّم دفة القيادة، لكنّها لم تعد مقنعة ما لم تطبّق لانعدام ثقة المواطن بالوعود الحكومية المتكرّرة، مواطنون طالبوا الحكومة بالايفاء بوعودها وان لا تكون كسابقاتها.