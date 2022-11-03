انت الان تتابع خبر رشيد والأعرجي يؤكدان ضرورة المحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – سياسة

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الخميس، ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي.



وقال المكتب الإعلامي لرشيد، في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الأخير، استقبل في قصر السلام ببغداد، مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي مع عدد من كبار مسؤولي المستشارية، قدموا التهاني له بمناسبة مباشرته في مهامه رئيسا للجمهورية".

وبحسب البيان، عبّر الرئيس عن امتنانه وتقديره للتهاني الطيبة"، مؤكداً "ضرورة ترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد والمحافظة على المكتسبات الأمنية المتحققة من خلال تطوير الأداء الأمني وتفعيل العمل الاستخباراتي، وبذل الجهود الحثيثة لمطاردة بقايا فلول الإرهاب".

وأشار رئيس الجمهورية إلى "وجوب تكاتف الجهود بين الجميع لمساندة عمل الأجهزة الأمنية ودعمها لتأدية واجباتها الوطنية لإرساء الأمن والأمان في البلاد"، لافتاً إلى "أهمية عودة النازحين لمناطقهم وتوفير الخدمات الأساسية والأجواء المناسبة لهم".

واستعرض مستشار الأمن القومي الخطط والبرامج المستقبلية للارتقاء بعمل المستشارية والجهود التي تبذلها وبالتنسيق مع الجهات الأمنية الأخرى لتعزيز الأمن وضمان سلامة العراقيين جميعا.