انت الان تتابع خبر الصحة تصدر امراً وزارياً بخصوص عمل الأطباء المقيمين (وثيقة) – عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – محليات

أصدر وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الخميس، امراً وزارياً بخصوص عمل الأطباء (الدوريين والمقيمين الاقدمين).