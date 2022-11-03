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قرعة تصفيات آسيا للشابات: العراق الى جانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437020-638030618218310529.jpg

2022-11-03 | 09:40

قرعة تصفيات آسيا للشابات: العراق الى جانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان

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الخليج 365 – رياضة
وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً منتخبنا في المجموعة الثالثة بجانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان البلد المضيِّف، وذلك بعد سحب القرعة التي جرت يوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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