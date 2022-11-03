انت الان تتابع خبر قرعة تصفيات آسيا للشابات: العراق الى جانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437020-638030618218310529.jpg
وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً منتخبنا في المجموعة الثالثة بجانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان البلد المضيِّف، وذلك بعد سحب القرعة التي جرت يوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-03 | 09:40
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الخليج 365 – رياضة
وضعت قرعة تصفيات كأس آسيا للشابات تحت 20 عاماً منتخبنا في المجموعة الثالثة بجانب أستراليا وغوام وقيرغيزستان البلد المضيِّف، وذلك بعد سحب القرعة التي جرت يوم الخميس في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
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