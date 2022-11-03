من هو وزير الدفاع الجديد ثابت محمد سعيد؟

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بغداد - ياسين صفوان - وتفتقر السيرة الذاتية لوزير الدفاع العراقي إلى التخصص العسكري الفائق، وتقاعد من الجيش وهو برتبة مقدم.

دخل العباسي العمل السياسي خلال انتخابات عام 2018، وفاز عن محافظة نينوى، وتولى رئاسة هيئة النزاهة داخل البرلمان.



وتدرج حيان في المناصب الآتية:عضو مجلس النواب / الدورة الخامسةعضو مجلس النواب / الدورة الرابعة 2018رئيس لجنة النزاهة النيابية / الدورة الرابعةامر فوج طوارىء ديالى وكالةاستمر في الخدمة العسكرية حتى احيل الى التقاعدتعرض الى الاضطهاد والسجن ابان حكم النظام السابق عام 1998

وحصل وزير الدفاع الجديد على منصبه بترشيح تحالف "عزم" (نحو 20) نائباً، وهو ثاني أكبر تحالف "سني" في البرلمان، بعد تحالف السيادة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

