انت الان تتابع خبر من هو وزير الدفاع الجديد ثابت محمد سعيد؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وتفتقر السيرة الذاتية لوزير الدفاع العراقي إلى التخصص العسكري الفائق، وتقاعد من الجيش وهو برتبة مقدم.
دخل العباسي العمل السياسي خلال انتخابات عام 2018، وفاز عن محافظة نينوى، وتولى رئاسة هيئة النزاهة داخل البرلمان.
وتدرج حيان في المناصب الآتية:
عضو مجلس النواب / الدورة الخامسة
عضو مجلس النواب / الدورة الرابعة 2018
رئيس لجنة النزاهة النيابية / الدورة الرابعة
امر فوج طوارىء ديالى وكالة
استمر في الخدمة العسكرية حتى احيل الى التقاعد
تعرض الى الاضطهاد والسجن ابان حكم النظام السابق عام 1998
وحصل وزير الدفاع الجديد على منصبه بترشيح تحالف "عزم" (نحو 20) نائباً، وهو ثاني أكبر تحالف "سني" في البرلمان، بعد تحالف السيادة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
دخل العباسي العمل السياسي خلال انتخابات عام 2018، وفاز عن محافظة نينوى، وتولى رئاسة هيئة النزاهة داخل البرلمان.
وتدرج حيان في المناصب الآتية:
عضو مجلس النواب / الدورة الخامسة
عضو مجلس النواب / الدورة الرابعة 2018
رئيس لجنة النزاهة النيابية / الدورة الرابعة
امر فوج طوارىء ديالى وكالة
استمر في الخدمة العسكرية حتى احيل الى التقاعد
تعرض الى الاضطهاد والسجن ابان حكم النظام السابق عام 1998
وحصل وزير الدفاع الجديد على منصبه بترشيح تحالف "عزم" (نحو 20) نائباً، وهو ثاني أكبر تحالف "سني" في البرلمان، بعد تحالف السيادة برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.