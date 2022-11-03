انت الان تتابع خبر يضم 4 محاكم.. إعادة افتتاح دار القضاء في ربيعة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "نائب رئيس محكمة استئناف نينوى القاضي عامر مرعي الربيعي افتتح بناية دار القضاء في ربيعة بحضور قاضي محكمة دار القضاء في ربيعة رياض خليل فتحي ونائب المدعي العام وسام احمد مصطفى ومدير شرطة محافظة نينوى ومدير ناحية ربيعة ومدراء الدوائر الرسمية في الناحية وعدد من شيوخ ووجهاء الناحية".وأضاف البيان، أنه "تم إعادة اعمار دار القضاء في ربيعة من قبل البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة ( UNDP )"..