مدرب المنتخب المصري يرشح البرازيل للتتويج بكأس العالم

الخليج 365 - رياضة

أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن منتخب البرازيل قادر على التتويج بكأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة 20 نوفمبر/تشرين ثان الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.

