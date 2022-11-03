انت الان تتابع خبر مدرب المنتخب المصري يرشح البرازيل للتتويج بكأس العالم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-437004-638030556091066298.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-03 | 07:58
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الخليج 365 - رياضة
أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن منتخب البرازيل قادر على التتويج بكأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة 20 نوفمبر/تشرين ثان الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.
أكد البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن منتخب البرازيل قادر على التتويج بكأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة 20 نوفمبر/تشرين ثان الجاري وحتى 18 ديسمبر/كانون أول المقبل.
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