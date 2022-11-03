انت الان تتابع خبر التربية تقرر اعادة العمل بنظام "المحاولات" للعام الدراسي الحالي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "هيئة الرأي في الوزارة، برئاسة إبراهيم نامس الجبوري، قررت إعادة العمل بنظام المحاولات لهذا العام فقط، والسماح للطلبة المنتظمين في الصف السادس الإعدادي بفروعه كافة وللدراستين (الصباحية والمسائية)، والراسبين منهم بدرس أو درسين، لسنة (٢٠٢١-٢٠٢٢) باداء الامتحان وفقاً لنظام (المحاولات).



وأضافت، ان "اللجنة الدائمة للامتحانات مطالبة بوضع ضوابط وتعليمات تنفيذ هذا القرار".