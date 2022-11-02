قريبا.. كاساس يصل الى بغداد لقيادة اسود الرافدين

وقال فرحان، خلال المؤتمر الأسبوعي الذي عقد اليوم: "المدرب الإسباني خيسوس كاساس، سيصل بغداد قريباً، رفقة جهازه المساعد الذي يضم 5 مدربين".

وأضاف: "ستكون المباريات الودية مع منتخبات المكسيك والإكوادور وكوستاريكا وفنزويلا، مفتاحا لمواصلة اللعب مع منتخبات عالمية متطورة".



وأوضح فرحان: "مباراة فنزويلا تم تأكيدها في العراق، وستقام في 20 أو 21 من تشرين الثاني الجاري ببغداد أو البصرة".

ونوه: "الاتحاد الآسيوي أبدى استعداده لتطوير ودعم دوري المحترفين العراقي".

وتابع فرحان: "إيرادات الاتحاد محدودة، وهناك عجز في رواتب الموظفين يتم تغطيتها من منحة وزارة الشباب".

وختم: "أجور الحكام تعتمد على إيرادات النقل التلفزيوني، حيث يخصص لهم 50% من الإيرادات والنصف الآخر يذهب للأندية".



يذكر أن المدرب المحلي راضي شنيشل، سيقود المنتخب العراقي بشكل مؤقت في مباراتي المكسيك والإكوادور بمدينتي جيرونا ومدريد في 9 و12 من تشرين الثاني الجاري.