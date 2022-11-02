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السوداني والمندلاوي يبحثان التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال مكتب السوداني في بيان ورد لـ الخليج 365، إن الأخير استقبل المندلاوي الذي قدم بدوره التهنئة لرئيس مجلس الوزراء بمناسبة مباشرته مهامه، معرباً عن الثقة بمسار المنهاج الوزاري والأمل في تلبيته تطلعات المواطنين واحتياجاتهم.

وجرى خلال اللقاء "البحث في وسائل تعزيز التكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من أجل أداء أفضل لأجهزة الدولة في الرقابة والتنفيذ، وبما يوازي حجم التحديات والاحتياجات المهمة التي تواجهها الحياة اليومية والظروف المعاشية للمواطنين، بمختلف أطيافهم المتآخية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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