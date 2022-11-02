انت الان تتابع خبر صدور امر قضائي باعتقال مدير عام في جهاز المخابرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "صدرت مذكرة قبض قضائية باعتقال مدير عام في جهاز المخابرات العراقية ".

وأضاف انه "لم تعرف أسباب الاعتقال"، موضحا ان "قوة امنية حاولت القاء القبض على المتهم قبل هروبه الى جهة مجهولة".



وبين المصدر ان "المدير العام برتبة لواء يشغل منصب مدير شؤون العمليات".