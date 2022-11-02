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نوير يكشف عن إصابة بالسرطان وخضوعه للعلاج

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436951-638029890504439567.jpg

2022-11-02 | 13:28

نوير يكشف عن إصابة بالسرطان وخضوعه للعلاج

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أكد الحارس الدولي الألماني، ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نوير، اليوم الأربعاء، عن إصابته بسرطان الجلد.
وقال نوير، لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه "خضع لثلاث عمليات جراحية للعلاج من سرطان الجلد".

وجرى تشخيص إصابة اللاعب البالغ 36 عاما بسرطان الجلد في وجهه.

وكان نادي بايرن ميونيخ أعلن، يوم الجمعة الماضي، "استمرار غياب حارس المرمى مانويل نوير، عن صفوف الفريق بسبب إصابة في الكتف".


وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني للفريق، يومها، إن "نوير يعمل من أجل العودة مطلع الأسبوع التالي، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على هيرتا برلين".
سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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