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انت الان تتابع خبر نوير يكشف عن إصابة بالسرطان وخضوعه للعلاج والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436951-638029890504439567.jpg
2022-11-02 | 13:28
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أكد الحارس الدولي الألماني، ونادي بايرن ميونيخ، مانويل نوير، اليوم الأربعاء، عن إصابته بسرطان الجلد.
وقال نوير، لصحيفة "بيلد" الألمانية إنه "خضع لثلاث عمليات جراحية للعلاج من سرطان الجلد".
وكان نادي بايرن ميونيخ أعلن، يوم الجمعة الماضي، "استمرار غياب حارس المرمى مانويل نوير، عن صفوف الفريق بسبب إصابة في الكتف".
وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني للفريق، يومها، إن "نوير يعمل من أجل العودة مطلع الأسبوع التالي، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على هيرتا برلين".
وجرى تشخيص إصابة اللاعب البالغ 36 عاما بسرطان الجلد في وجهه.
وكان نادي بايرن ميونيخ أعلن، يوم الجمعة الماضي، "استمرار غياب حارس المرمى مانويل نوير، عن صفوف الفريق بسبب إصابة في الكتف".
وقال جوليان ناغلسمان، المدير الفني للفريق، يومها، إن "نوير يعمل من أجل العودة مطلع الأسبوع التالي، عندما يحل بايرن ميونخ ضيفاً على هيرتا برلين".
المحرر: سعد أحمدAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
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