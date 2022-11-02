انت الان تتابع خبر اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات العراقية وفق مذكرة قبض قضائية".

وأضاف انه "لم تعرف أسباب الاعتقال"، موضحا ان "الاعتقال تم من قبل قوة امنية من جهاز المخابرات".



وبين المصدر ان "المدير العام برتبة لواء يشغل منصب مدير شؤون العمليات".