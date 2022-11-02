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اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، انه "تم اعتقال مدير عام في جهاز المخابرات العراقية وفق مذكرة قبض قضائية".

وأضاف انه "لم تعرف أسباب الاعتقال"، موضحا ان "الاعتقال تم من قبل قوة امنية من جهاز المخابرات".


وبين المصدر ان "المدير العام برتبة لواء يشغل منصب مدير شؤون العمليات".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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