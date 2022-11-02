انت الان تتابع خبر العراق وتونس يتفقان على عقد اللجنة المشتركة في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "خلال جلسة مُباحثات ثنائيَّة في الجزائر على هامش إجتماع القمة العربيَّة الـ31، أتفق نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجيَّة، مع وزير خارجيَّة الجُمْهُوريَّة التونسيَّة، على عقد اللجنة العراقيَّة-التونسيَّة المُشترَكة في بغداد، من أجل مواصلة العلاقات والرقي بها إلى مُستويات أعلى".



وأضافت ان "الجانبان بحثا سُبُل تعزيز التعاون بين العراق وتونس، وسُبُل الارتقاء بالعلاقات الثنائيَّة إلى مُستوى طموح البلدين، وأوضح الوزير: أنَّ العلاقات العراقـيَّة-التونسيَّة مُتعدِّدة، ونحرص على إقامة علاقة نموذجيَّة مبنيَّة على التقارب، وروابط الأخوَّة بين الشعبين، مُشدِّداً على أهمِّـيَّة التنسيق، والتعاون بين البلدين لمُواجَهة التحدِّيات التي تُواجِه المنطقة، ومنها ظاهرة الإرهاب".



واشارت الوزارة الى ان " الوزيرين ناقشا أهم القضايا والتطورات على الساحة العربيَّة والإقليميَّة والدوليَّة والملفات ذات الاهتمام المُشترَك".