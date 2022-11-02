انت الان تتابع خبر مسلح يقتحم مصرفا في لبنان: "أنا ضابط سابق وجئت لأخذ أموالي" (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وحسب جمعية المودعين اللبنانيين فإن المودع المقتحم هو عسكري متقاعد يدعى علي الساحلي، قام باقتحام مصرف "الاعتماد" في منطقة الحازمية، مشيرة إلى أنه تم قطع الكهرباء داخل المصرف.

وأفادت بأن الساحلي كان قد اقتحم مصرفا في شتورا في الرابع من الشهر المنصرم دون أن يتمكن وقتها من الحصول على وديعته.



وقال المودع: "أنا ضابط سابق وجئت لأخذ أموالي وأطالب بحقوقي ولا أحد تعرض لي بالسوء. ولا أخشى أحدا".