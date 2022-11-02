انت الان تتابع خبر كربلاء: الاحياء العشوائية تعيق انجاز المشاريع المهمة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الأحياء العشوائية أصبحت عقبة أمام المشاريع الأستراتيجية والحركة العمرانية التي تشهدها كربلاء في الأونه الأخيرة ولعلّ أبرزها مشروع الرابط الجنوبي أو ما يعرف بطريق الحولي والذي وصل الى مراحل متقدّمة من انجازه، ولكنّه توقّف بسبب بعض الأحياء العشوائية التي تتداخل مع المشروع. فيما طالب مواطنون الحكومة المحلية بايجاد حلّ سريع لاكمال المشروع الحيوي.حكومة كربلاء تحدّثت عن أهمية هذا المشروع الذي يربط محورين مهمين مع المحافظات الوسطى وكشفت عن تعويض جميع المتجاوزين بتخصيص قطع أراضي لهم تتوفّر فيها كافة الخدمات الأساسية من أجل انجازه بشكل كامل.

تفتيت الأراضي الزراعية وتحويلها الى أحياء سكنية باتت تعيق عمل عدد من المشاريع المهمّة في كربلاء وسط مطالبات شعبية بوضع قوانين رادعة تمنع تشييد دور السكن بطريقة عشوائية.