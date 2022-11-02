انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تعلن أسماء المرشحين البدلاء عن السوداني و4 وزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب وثيقة وردت لـ الخليج 365، فإن "المفوضية العليا للانتخابات أرسلت كتاباً إلى مجلس النواب يتضمن أسماء المرشحين البدلاء للنواب الذين شغلوا مناصب في الحكومة الجديدة".

وبحسب الكتاب الصادر من المفوضية فإن خمسة مرشحين سيشغلون مقاعد النواب الذين تسنموا مناصب في حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.

