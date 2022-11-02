انت الان تتابع خبر إيران: أبوابنا مفتوحة دوما أمام العلاقات مع السعودية والان مع التفاصيل
واعتبر 5 جولات من المفاوضات تقدما جيدا لكنه وصفها في الوقت ذاته بـ"التقدم البطيئ"، مشيرا إلى أن السعودية وضعت بطئها جانبا فمن الممكن أن تعود العلاقات إلى حالتها الطبيعية بسرعة".
وأعرب كنعاني عن أمه بلاده في أن "تساعد مشاركة كل دول المنطقة في استقرار وأمن وتنمية هذه المنطقة الجيوستراتيجية والجيواقتصادية أكثر من ذي قبل".
وكان مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، أكد أن إيران جارة للسعودية، وليس لديها مشكلة"، مشددا على ضرورة العيش معا.
وأضاف أن "إيران في قلب جبهة المقاومة وتعمل جنبا إلى جنب مع اليمن ولبنان وسوريا وفلسطين والعراق"، متابعا: "إيران ساعدت العراقيين ضد داعش، وما حدث في سوريا كان فريدا أيضا، لذلك لدينا أصدقاء في المنطقة ونحن معا بعضنا إلى جانب بعض".
وأعرب وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، مؤخرا، عن أمله في تسريع عقد جولة جديدة من المفاوضات مع الممكلة العربية السعودية.
من جانبه، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن "الحوار القائم بين المملكة العربية السعودية وإيران لم يصل إلى نتائج ملموسة"، مشيرا إلى أن "المملكة تنظر في جولة محادثات سادسة مع إيران عقب عدم التوصل إلى نتائج ملموسة بعد.