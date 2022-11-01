انت الان تتابع خبر اثار جدلًا وإدانة.. تعيين "وزير نازي" في الحكومة الإيطالية الجديدة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعُيّن غالياتسو بينيامي النائب على لائحة حزب فراتيلي ديتاليا بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، يوم أمس الإثنين، وزيرًا مفوضًا للبنى التحتية.

وصور هذا المحامي، البالغ من العمر 47 عامًا، خلال حفلة في عام 2005 يرتدي زيا أسود ويضع شارة تحمل صليبا معقوفا على ذراعه اليسرى.



وكتب نائب الحزب الديمقراطي ماركو فورفارو على موقع "تويتر" أن تعيينه "جريمة بحق الدستور وذكرى وتاريخ وضحايا الصليب المعقوف"، مضيفًا: "العار عليكِ جورجيا ميلوني".

ودان غالياتسو بينيامي في بيان "جميع أشكال الشمولية وتقييد حرية التعبير ومناهضة الديمقراطية"، واصفا النازية بأنها "شر مطلق".

وقال إن صورة عام 2005 التقطت "في حفلة خاصة" و"اعتذرت عنها أكثر من مرة".

فيما انتقدت المعارضة اليسارية، يوم أمس الإثنين، تعيينات أخرى.



وكان كلاوديو دوريغون اقترح في وزارة العمل عام 2021 تغيير اسم حديقة في لاتينا جنوب روما من اسمي قاضيي المافيا المقتولين جوفاني فالكوني وباولو بورسيلينو، إلى اسم أرنالدو موسوليني شقيق الدكتاتور، وكان الجدل أرغمه على الاستقالة.