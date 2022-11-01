انت الان تتابع خبر السوداني يتحدث عن سعر الدولار ويرهن الانتخابات المبكرة بشرط والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال السوداني في مؤتمر صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء، وحضره مراسل السومرية، إن "الحكومة حريصة على تقديم الموازنة بأسرع وقت ممكن"، مؤكداً "حرص الحكومة على تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بالبنك المركزي وسياساته المالية التي ستكون الحكومة داعمة لها".وأضاف، أن "قرار رفع سعر الدولار لم ترافقه إجراءات لحماية الطبقات الفقيرة"، مشدداً على أن الحكومة الحالية ستعمل على "توفير الإجراءات التي من شأنها حماية الطبقات الفقيرة والمتعففة".

وتابع، أن "الانتخابات المبكرة مرتبطة بمدى إمكانية حل البرلمان لنفسه"، مردفاً: "متى ما يحل البرلمان ستجرى الانتخابات"، مشيراً إلى أن "الشهر العاشر من عام 2023 سيشهد إجراء انتخابات المجالس المحلية".

واستدرك رئيس الوزراء، أن "حكومة تصريف الأعمال لا يحق لها إصدار أوامر تعيين، وأن إلغاء الأوامر الديوانية الصادرة من قبل الحكومة السابقة غير نابع من مشكلات مع شخوص معينة بل لضرورات قانونية".



وبشأن عمليات مكافحة الفساد، قال السوداني، إنها "لن تتوقف وستتم ملاحقة الفاسدين والمفسدين واسترداد الأموال المنهوبة والمهربة خارج العراق".