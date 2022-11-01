الأغلى في تاريخه.. مدريد على ابواب صفقة مكلفة مع نجم دورتموند بيلينجهام

وذكرت " وكالات اسبانية"، ان "الفترة الماضية شهدت رصد عدد من كبار أندية أوروبا للإنجليزي جود بيلينجهام، صاحب الـ19 عاما حيث أصبح محط أنظار عمالقة القارة العجوز، أمثال ريال مدريد الاسباني والثلاثي الإنجليزي، ليفربول وتشيلسي ومانشستر سيتي.وشهدت الأسابيع الأخيرة تأكيدات على ثقة النادي الملكي في الظفر بتوقيع نجم دورتموند عقب نهاية الموسم الحالي.

لكن هذه الثقة اصطدمت بما كشفت عنه صحيفة "بيلد" الألمانية، فيما يتعلق بعزم إدارة دورتموند على عدم التخلي عن بيلينجهام سوى بمقابل مادي ضخم.

وأفادت بأن إدارة الرئيس هانز يواكيم فاتسكه تشترط الحصول على 150 مليون يورو نظير بيع لاعب برمنجهام سيتي الإنجليزي السابق.

ولم يتجاوز حامل لقب دوري أبطال أوروبا الـ100 مليون يورو سوى مرتين، الأولى عندما ضم جاريث بيل من توتنهام هوتسبير الإنجليزي في 2013 مقابل 101 مليونا، قبل أن يتجاوز هذا الرقم عند التعاقد مع هازارد.

