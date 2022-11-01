انت الان تتابع خبر رسمياً.. أوكرانيا تطالب الفيفا باستبعاد إيران من مونديال قطر وتقدم الأسباب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس العالم 2022، خلال الفترة الممتدة من 20 نوفمبر/ تشرين الثاني وحتى 18 ديسمبر/ كانون الأول، للمرة الأولى على أرضٍ عربية.

وطلب الاتحاد الأوكراني وبشكلٍ رسمي من "الفيفا" منع مشاركة منتخب إيران في بطولة كأس العالم؛ بسبب تزويد إيران الجيش الروسي بالأسلحة في الحرب الروسية الجارية على أوكرانيا.



وبحسب شبكة سكاي سبورت فإن الاتحاد الأوكراني أشار، في بيان صحفي، إلى أن "إيران تزود روسيا بالأسلحة، وهو خرق للمادتين (3 و4) من قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم والتي يلزم فيها "الفيفا" الجميع باحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز".

وقال الاتحاد الأوكراني: "دولة إيران تنتهك حقوق الإنسان في المظاهرات التي تجري في بلدها، وتنتهك معايير ميثاق الفيفا، كما أنها متورطة في العدوان العسكري الروسي على أوكرانيا".



وسبق أن كشفت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية أن السفير الإيطالي لدى الأمم المتحدة تواصل مع جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لبحث إمكانية استبعاد إيران من بطولة كأس العالم قطر 2022، وحضور إيطاليا بدلًا منها، مستندًا على أن إيران هي الداعم الأول لروسيا، بالأموال والسلاح، في حربها على أوكرانيا، وبسبب موقفها الداعم علنيًا للغزو الروسي.

وسبق أن طلب رئيس نادي شاختار دونيتسك الأوكراني، سيرغي بالكين، إقصاء منتخب إيران من مونديال 2022، واستبداله بمنتخب أوكرانيا.

جدول مباريات منتخب إيران في كأس العالم 2022

أوقعت قرعة نهائيات كأس العالم 2022 منتخب إيران في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات ويلز وإنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلتقي منتخب إيران في مونديال 2022 منتخب إنجلترا يوم 21 نوفمبر/ تشرين الثاني على استاد خليفة الدولي، ثم يواجه منتخب ويلز يوم 25 نوفمبر على استاد أحمد بن علي المونديالي، ويختتم لقاءاته في دور المجموعات من البطولة بلقاء منتخب الولايات المتحدة الأمريكية يوم 26 نوفمبر من الشهر ذاته على استاد الثمامة.

