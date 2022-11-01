انت الان تتابع خبر للمطالبة بتثبيتهم.. عقود الكهرباء يتظاهرون امام وزارة المالية (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسلنا، إن "المئات من موظفي أصحاب العقود تظاهروا امام مبنى وزارة المالية بالعاصمة بغداد".
وأضاف، أن "موظفي عقود الكهرباء تظاهروا للمطالبة بتثبيتهم".
محمد يوسف
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