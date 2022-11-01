انت الان تتابع خبر التونسية أنس جابر تخسر في مستهل مشوارها بالبطولة الختامية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-436812-638028910984752921.jpg
استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوارها في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المُقامة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، بفوزها على التونسية أنس جابر، كما تمكنت اليونانية ماريا ساكاري من الفوز على الأمريكية جيسيكا بيغولا.
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2022-11-01 | 10:16
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الخليج 365 – رياضة
استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوارها في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المُقامة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، بفوزها على التونسية أنس جابر، كما تمكنت اليونانية ماريا ساكاري من الفوز على الأمريكية جيسيكا بيغولا.
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