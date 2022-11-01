التونسية أنس جابر تخسر في مستهل مشوارها بالبطولة الختامية

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الخليج 365 – رياضة استهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا مشوارها في البطولة الختامية لموسم الرابطة العالمية للاعبات التنس المحترفات، المُقامة في فورت وورث بولاية تكساس الأمريكية، بفوزها على التونسية أنس جابر، كما تمكنت اليونانية ماريا ساكاري من الفوز على الأمريكية جيسيكا بيغولا.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012