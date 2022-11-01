إيلون ماسك "بطل الشيطان" في الهالوين

وتناقلت وسائل إعلام أجنبية، لقطات قام إيلون ماسك بنشرها عبر حسابه على تويتر، عبر من خلالها عن كيفية احتفاله بالهالوين هذا العام.

زي إيلون ماسك التنكري في الهالوين

وقام ماسك بنشر صورة له على حسابه الخاص على موقع تويتر، كشف خلالها عن أنه يحتفل بالهالوين هذا العام برفقة والدته، بحضوره للحفل الذي نظمته عارضة الأزياء الشهيرة "هايدي كلوم" لمشاهير وأثرياء العالم.



والبدلة الجلدية التي ارتداها ماسك كزي تنكري لاحتفالات الهالوين هذا العام، كانت بقيمة 7500 دولار، وهي بدلة مستوحاة من حروب العصور الوسطى، يطلق عليها بدلة "بطل الشيطان".