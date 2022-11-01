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انت الان تتابع خبر إيلون ماسك "بطل الشيطان" في الهالوين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - حرص الملياردير إيلون ماسك على المشاركة في احتفالات الهالوين، بمشاركته لمتابعيه للقطات من احتفاله بالعيد الشعبي الشهير عبر تويتر.
وتناقلت وسائل إعلام أجنبية، لقطات قام إيلون ماسك بنشرها عبر حسابه على تويتر، عبر من خلالها عن كيفية احتفاله بالهالوين هذا العام.
زي إيلون ماسك التنكري في الهالوين
والبدلة الجلدية التي ارتداها ماسك كزي تنكري لاحتفالات الهالوين هذا العام، كانت بقيمة 7500 دولار، وهي بدلة مستوحاة من حروب العصور الوسطى، يطلق عليها بدلة "بطل الشيطان".
زي إيلون ماسك التنكري في الهالوين
وقام ماسك بنشر صورة له على حسابه الخاص على موقع تويتر، كشف خلالها عن أنه يحتفل بالهالوين هذا العام برفقة والدته، بحضوره للحفل الذي نظمته عارضة الأزياء الشهيرة "هايدي كلوم" لمشاهير وأثرياء العالم.
والبدلة الجلدية التي ارتداها ماسك كزي تنكري لاحتفالات الهالوين هذا العام، كانت بقيمة 7500 دولار، وهي بدلة مستوحاة من حروب العصور الوسطى، يطلق عليها بدلة "بطل الشيطان".
من اللقطات التي نشرها ماسك أيضا عبر حسابه الخاص وعبر خلالها عن احتفالاته بالهالوين، صورة لكلبه الأليف، مرتديا زيا تنكريا خاصا به، عبارة عن قميص أبيض يحمل شعار موقع تويتر، وإلى جانبه يقطينة تم نحتها على شكل عصفور تويتر الشهير.
ذلك في اشارة من ماسك على أول عيد هالوين يحضره بعد استحواذه بنجاح على شركة منصة التواصل الاجتماعي الشهير.
هذا وكان ماسك قد أثار الجدل حيث طرح إمكانية فرض رسوم على التحقق من تويتر أو مقابل العلامة الزرقاء، ولكن الفكرة رفضها 78.7% من أشخاص شاركوا في استطلاع أعده ماسك على حسابه بموقع تويتر.
والآن، ينتقل الملياردير المثير للجدل إلى منطقة أخرى تتعلق بمنصة فاين Vine (خدمة الفيديو القصير)، والتي استحوذ عليها موقع تويتر في عام 2012، قبل إغلاقها في عام 2017.
وبعد 14 ساعة، حصل الاستطلاع على نحو 3.5 مليون رد، ما يقرب من 70% يريدون عودة الخدمة، وما زال هناك نحو 10 ساعات متبقية في الاستطلاع.