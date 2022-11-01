انت الان تتابع خبر بعد تشبيه أزمتها بشيرين.. دنيا بطمة: لست مثلها وكرامتي فوق كل شيء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت بطمة إنها ليست مثل شيرين في التعامل مع الطلاق، كما أنها كبرت على أغانيها، وتتمنى أن تعود لرشدها وتواصل مسيرتها الفنية.

وأوضحت دنيا: "شيرين فنانة محبوبة ونحن كبرنا على أغانيها، وأحبها من أنا وصغيرة، أتمنى ترجع لعقلها.. ولجمهورها سندها من بعد الله وعائلتها.



وأردفت في تصريحات صحافية: "أما بالنسبة لي، أنا لست مثل شيرين.. كرامتي فوق كل شيء ما أسمح لحد يهين كرامتي أو يمسها، وذلك في مقارنة مباشرة بين أزمة شيرين مع طليقها حسام حبیب، وأزمتها مع طليقها المنتج البحريني محمد الترك، والذي انفصلت عنه مؤخرا بالتزامن مع انفصال شيرين خاصة.

وأثارت تصريحات دنيا بطمة حالة من الجدل بين المتابعين، لاسيما أن دنيا بطمة حافظت فعلا على قوتها متجاوزة أزمة انفصالها ولم تتوقف عن إحياء الحفلات،



وذلك بعد أن عثرت على زوجها في حالة خيانة بحسب زعمها، ما جعلها تتجه إلى السلطات المحلية من أجل تقدیم شکوی ضده.

بينما تواجه شيرين مشاكل نفسية بسبب عدم قدرتها على تجاوز مرحلة طلاقها.

يذكر أن دنيا بطمة اتهمت طليقها بخيانة الأمانة عندما كان يعمل مديرا لأعمالها، بالإضافة لتهمة الخيانة الزوجية.