انت الان تتابع خبر لصوص ينبشون قبراً لاستخراج ذهب من ظهر واسنان جثة في اليمن والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - فقد دفع الطمع اللصوص لسرقة فقرات مصنوعة من الذهب تم تركيبها في العمود الفقري للمتوفى إثر حادثة انزلاق ألمت به خلال حياته.

فما كان منهم إلا أن قاموا بنبش قبر الميت وسحب الرقائق الذهبية المثبتة بالظهر وكذلك قلع أضراس ذهبية موجودة في فكّه، وذلك حسبما تناقله شهود عيان في نفس المنطقة.



ووفق وسائل الاعلام اليمنية، فإن المتوفي فارق الحياة قبل نحو 7 أشهر إثر إصابته بجلطة دماغية وهو كهربائي يقطن محافظة المهرة.

وبعد الدفن، انتشرت أخبار بأن الراحل يملك فقرات ذهبية في عموده الفقري كان وضعها بعدما تعرّض لحادث انزلاق قبل فترة، حيث تمت معالجته على نفقة شركة عملاقة يعمل بها.

وقيل إن عملية ترميم العظم تمت بعد أن استبدلت له فقرتان تم تركيبها في الغضاريف بالذهب.

ورغم عدم تأكيد تلك المعلومة أصلاً، إلا أن شائعات الذهب ظلت متداولة، خصوصا وأن أقارب الراحل عمدوا على حراسة قبره أياماً بعد الوفاة.



إلى أن تفاجأ أهالي القرية صباح اليوم، بعد مرور 7 أشهر على الوفاة، بنبش لصوص القبر وسرقة الجثة.

يشار إلى أن الحادثة كانت أحدثت صدمة كبيرة في المجتمع اليمني خلال الساعات الماضية، حيث أعرب نشطاء عن استغرابهم مما حدث.

واعتبرت تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن اللصوص لم يحترموا حرمة الميت عبر نبش القبر.

إلى ذلك، رفع حقوقيون هاشتاغات تندد بما آلت إليه أحوال الناس وظروفهم التي تدفعهم كل يوم إلى اقتراف جرائم فادحة تحت ذريعة تأمين لقمة العيش من بينها سرقة القبور، وذلك وسط مطالبات بإلقاء القبض على الفاعلين وإنزال أقسى العقوبات بهم.

