انت الان تتابع خبر الداخلية تمدد أوقات الدوام في دوائر مديرية الأحوال المدنية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت وزارة الداخلية في بيان ورد لـ الخليج 365، أنه "بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وخاصة في مجال انجاز معاملاتهم أثناء مراجعاتهم للدوائر الخدمية في وزارة الداخلية، وجه الوزير بان يكون الدوام الرسمي في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وتوابعها كافة كمديريات شؤون البطاقة الوطنية والجوازات والأحوال وبطاقة السكن في بغداد وجميع المحافظات، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً".وأوضح البيان، أن "الدوام سيكون بوتيرة واحدة دون توقف لإنجاز كافة المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمراجعين وتخفيف الأعباء عنهم المتأتية من المراجعات خلال ساعات محددة".